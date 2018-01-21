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Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın Çankırı'daki evine şehit ateşi düştü

Bitlis'in Hizan ilçesi Giriziyaret Tepe bölgesinde çığ düşmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın Çankırı'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Uzman Çavuş Yüksel Kapdanın Çankırıdaki evine şehit ateşi düştü

21 Ocak 2018 20:32

Bitlis'te PKK'ya yönelik yapılan operasyon esnasında çığ düşmesi sonucu şehit olan J. Uzm. Çvş. Yüksel Kapdan'ın Çankırı'daki baba ocağında yas var.

Yüksel Kapdan'ın şehit haberi Çankırı Merkez Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi Çilingir Fevzi Usta Sokak üzerinde bir apartmanda yaşayan ailesine acı haber akşam saatlerinde İl Jandarma Komutan V. Hıdır Ayçiçek, Şehit ve Gazi Ailesi Derneği Başkanı Yüksel Teke, askeri erkan ve yetkililer tarafından verildi. Haberi alan acılı aile bireyleri zaman zaman fenalaşarak 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Şehit babası Abdurrahman Kapdan'ın oturduğu sitede apartman görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Abdurrahman ve Satı Kapdan çiftinin 3 erkek çocuğundan en büyüğü olan Şehit Yüksel Kapdan'ın nereye defnedileceği henüz netlik kazanmadı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından şehidin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Şehidin bekar olduğu öğrenildi. 

Hilmi Çelikel
 

 

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