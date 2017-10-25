VakıfBank, Beşiktaş'ı yendi ve 3’te 3 yaptı

Sezona Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu ve Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde de 2’de 2 yaparak başlayan VakıfBank, ligin üçüncü haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya iyi başlayan VakıfBank, teknik molasını 12-8 önde geçtiği ilk seti ve teknik molasına 12-6 avantajlı girdiği ikinci seti 25-18’lik skorlarla kazanıp 2-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, 3. sette teknik molaya 12-8’le girdi. Seti de 25-14 kazanan VakıfBank maçtan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Giovanni Guidetti: "Oyunun hiçbir anında konsantrasyonumuzu kaybetmedik"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti, "Takımımın sahaya bu kadar odaklanmış şekilde çıkmasından memnunum. Oyunun hiçbir anında konsantrasyonumuzu kaybetmedik. Maçta çok iyi ve agresif bir 3 set oynadık. Sahada oyuncularımızın çok iyi performans göstermesi beni ayrıca çok mutlu etti" diye konuştu.

Takımın başarılı oyuncusu Milena Rasic ise, "Harika bir oyun oynadığımız için çok mutluyum. Çok iyi odaklandık. Takım arkadaşlarımın performansları çok iyiydi. Doğum günümde takım arkadaşlarım abana bu galibiyeti hediye etti. Umarım yolumuza bu şekilde galibiyetlerle devam ederiz" dedi.