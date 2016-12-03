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Vali Çiçek: ‘Gerçek laboratuvar sahadır’

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’ düzenlenen törenle imzalandı.

Vali Çiçek: Gerçek laboratuvar sahadır

03 Aralık 2016 07:21

Törene Muğla Valisi Amir Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Üniversite Öğretim üyeleri katıldı. Muğla Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, işbirliği protokolü için uzun süren bir çalışma dönemi göçerdiklerini söyledi. Ekinci, Eğitimde İşbirliği Protokolü’nün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile her alanda işbirliği yapmak için planlandığını belirterek, “Bütün Fakültelerimizi ziyaret ederek nasıl karşılıklı iletişimde olabiliriz diye. Bunların değerlendirmesini yaptık görüşlerini aldık. Yapılan görüşmeler sonunda yapılan taslak protokolü rektörümüze sunduk. Bu protokolü geçen yıl dönem sonunda imzalayacaktık ama eğitim öğretim dönemi bittiği için sene başına bıraktık. Ardından malum 15 Temmuz’u yaşadık. Eğitim öğretim kurumları arasında işbirliğinin ve niteliğinin arttırılmasının önemli olduğunu bir kere daha anladık. Muğla’mızda eğitim öğretime öncülük yapan üniversitemizin her alanda desteğini bekliyoruz. Fakültelerimizle zaten gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu protokol kapsamında daha derli toplu her alanda okullarımızda işbirliği yapılacak. Biz bütün okullarımızı hocalarımıza açıyoruz. Onların danışmanlıklarını ve onların yönlendirmelerini bekliyoruz. Buradan şunu da söyleyebilirim, bütün istatistiklerde Muğla çok iyi bir yerde. İlk sıralarda olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Geçen sene yapılan TEOG sınavlarında puanımızı yüzde 2,8 arttırdık. Bu alanda üst sıralarda oluğumuz için bu artış bizim çok önemli ” dedi.

İmzalanacak protokolün eğitim alanında olmazsa olmaz bir protokol olduğunu ifade eden Rektör Mansur Harmandar, “İlimizdeki eğitim kalitesinin gelişmesi için, öğrenci başarısının daha üst seviyelere çekilmesi için bu işbirliği gerekliydi. Başarılı bir öğretmen, bilgili, yetenekli ve öğretmesini bilen bir öğretmen yetiştirebiliyorsak çocuklarımızı daha ileriye taşımak fırsatını yakalayabileceğiz” dedi.

Bütün eğitim kurumlarının tek amacının topluma yararlı insan yetiştirmek olduğunu, Üniversite ile Milli Eğitimin ortak proje yapmasının Muğla’daki eğitim kalitesinin daha da artıracağına inandığını söyleyen Vali Amir Çiçek, “Bu nasıl olacak? Bir tarafta akademisyenler, diğer tarafta uygulama alanı olan öğretmenlerimiz yani Milli Eğitimimiz var. Bunlarla birlikte işbirliği içinde çalışmakla olur. Şu anfilerde, bu salonlarda teorik bilgileri kitaplarda, internet sayfalarından öğrenebilirsiniz ama gerçek laboratuar sahadır” dedi
Vali Çiçek, bu gibi projelerle vatanını, bayrağını, milletini, ailesini, çevresine yararlı, üretken, sorumluluk sahibi ve bilgiyi hayatına yansıtan nesillerin yetiştireceğine inandığını ifade etti. Konuşmaların ardından Vali Amir Çiçek himayesinde Rektör Mansur Harmandar ve Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.

Etiketler: Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi


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