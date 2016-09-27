Vali Toprak, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası MEB'e devredilen ve bir bölümüne darbe girişimi sırasında şehit olan Fuat Bozkurt'un isminin verildiği ve içinde yatılı yurt binalarının da bulunduğu Özel Rahime Batu Koleji’nde incelemede bulundu. Vali Toprak’ın incelemesi sırasında okulun çatı katında bazı kaçak yapıların ve yerleşke içerisindeki yurdun üst katında siyah camla kaplanmış 2 adet gizli toplantı salonunun olduğu görülürken, sadece o toplantı salonlarına çalışan asansörün bulunması ve toplantı salonlarının giriş kapısına demir zincir vurulması Vali’nin dikkatinden kaçmadı.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Toprak, daha önce FETÖ'nün darbe girişimi sonrası MEB'e devredilen ve darbe girişimi sırasında şehit olan Zekeriya Bitmez'in ismi verilen okulda da incelemelerde bulunduklarını hatırlatarak, burada da aynı manzaralarla karşılaştıklarını söyledi.

“Milletin malı millete döndü”

Okulun KHK ile millete devredildiğini belirten Toprak, okulun bulunduğu alanda anaokulu, ortaokul, fen lisesi ve yatılı yurdun hizmet vereceğini ve okullarla birlikte yurdun da en kısa sürede faaliyete geçeceğini kaydetti. FETÖ’ye ait izlerin okullardan silinmesi için yoğun bir çaba harcadıklarını belirten Toprak, “Bu anlamda bir taraftan mekan düzenlemeleri yaparken bir taraftan da çocuklarımızın zihnini kirletmeyi amaçlayan altyapıları tümden ortadan kaldırıyoruz. Çocuklarımızı devletimizin imkanlarından faydalandırarak, FETÖ/PDY gibi terör örgütlerinin çocuklarımızı kandırarak, yanlış yönlendirmesinin de önüne set çekmiş oluyoruz” diye konuştu.

“Yalan, yanlış iftiralarla algı oluşturmaya çalıştılar”

Toprak, şehit Zekeriya Bitmez İmam Hatip Ortaokulu ziyareti sonrasında bazı kişilerin kendisine sosyal medyadan hakaret ettiğini de söyleyerek, “O ziyaret sonrası sosyal medyadan bir karalama kampanyası başlatıldı. Bu kampanyada ‘Devletin Valisi ayakkabıları ile mescide girdi’, ‘Dinimize hakaret etti’ gibi yalan, yanlış ve algı oluşturmaya çalışan iftiralar atıldı. Bunu maalesef yaptılar. Biz bu hesaplara baktığımızda, bunların IP adreslerinin yurt içinden değil de yurt dışından yönetildiği ve kimliklerinin tespitinin de mümkün olmadığını gördük. Aslında ne kadar tehlikeli ve sinsice hareket eden bir yapının da olduğunu bu vesile ile görmüş olduk. Buralar kutsal mekanlar değil. Algı oluşturmak için olmayan bir şeyi olmuş gibi söylemek, demek ki onların gerçek niteliği ve kişiliği, karakteri olmuş. Gerisi milletimizin değerlendirmesindedir” şeklinde konuştu.

Barış Türel

MALATYA