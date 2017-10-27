Van der Wiel yokları oynuyor

Fenerbahçe’nin 2016-2017 sezonu transfer döneminde Paris Saint Germain’e bonservis ödemeden transfer ettiği Van der Wiel, forma şansını İtalya'da da bulamıyor. Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen ve bekleneni veremeyen Gregory Van der Wiel, Cagliari'de de bu gidişatı sürdürdü. Hollandalı oyuncu, bu sezon başında transfer olduğu İtalyan ekibi Cagliari'de 9 haftada 1 maç forma şansı bularak, 45 dakika sahada kaldı. Isla'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Cagliari'ye giden Van der Wiel, Serie A'da oynanan 7 karşılaşmada kadroya giremedi.

Gregory Van der Wiel, sarı-lacivertli forma ile 17 resmi mücadelede forma giymişti.

Ozan Buğra Koşar





