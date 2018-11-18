Van'da 1 kilo 939 gram metamfetamin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Erciş - Bitlis karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durdurulduğu belirtildi. Erciş'ten İstanbul'a seyir halinde bulunan 34 plaka sayılı yolcu otobüsünde yapılan kontrol esnasında durumundan şüphelenilen C.A.D. isimli yolcunun yapılan üst ve gösterdiği yer aramasında 2 paket halinde toplam 1 kilo 939 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan C.A.D. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.