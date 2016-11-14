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Van'da amatör maçta tekme tokat kavga

Van 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Yolspor ile Van Edremitspor maçında her iki takım sporcuları arasında tekme tokat kavga çıktı.

Vanda amatör maçta tekme tokat kavga

14 Kasım 2016 11:38
Amatör maçta saha karıştı - Tıkla İzle

Van 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Yolspor ile Van Edremitspor futbol takımları Sanayi Stadı’nda karşı karşıya geldi. Yolsporun’un 4-1 önde olduğu maçın 88. dakikasında iki takım futbolcuları arasında çıkan tartışmanın ardından saha içi karıştı ve futbolcular tekme tokat birbirine girdi. Kavgayı her iki takım yöneticileri ve polisler ayırdı. Olaylar yatıştıktan sonra hakem, maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Kalan son iki dakikada sonuç değişmeyince maçı Yolspor 4-1 kazanarak puanını 15 çıkarttı. Van Edremitspor ise 7 puanda kaldı.

Etiketler: amatör maç kavga, van kavga


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