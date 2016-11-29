Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 29 Kasım 2016 tarihinde Gürpınar ilçesi Elaçmaz Mahallesi’nde icra edilen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldığı bildirildi. Açıklamada, “Yapılan aramada 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 94 adet fişek ile 6 adet şarjör, 1 adet hücum yeleği ve 3 adet örgüt propagandası amacıyla hazırlanmış fotoğraf ele geçirilmiştir” denildi.