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Vatan Caddesi’nde trafiği kilitleyen kaza: 3 yaralı

Fatih Vatan Caddesi’nde aniden şerit değiştiren sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından caddede uzun araç kuyrukları oluştu.

Vatan Caddesinde trafiği kilitleyen kaza: 3 yaralı

08 Ocak 2018 22:18
Vatan Caddesi’nde trafiği kilitleyen kaza: 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 ZC 287 plakalı aracın sürücüsü ani şekilde şerit değiştirince yan şeritten gelen 34 PB 8475 plakalı aracın sürücüsü duramayarak önce araca, ardından yol kenarındaki trafik ışıklarına çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken, kaza sonrası Vatan Caddesi’nde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından caddede trafik normale döndü. 

Volkan Kayalar
 

 

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