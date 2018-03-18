Vatandaş gramla alıyor! Fiyatı etle yarışıyor

Antalya'da seralarda yeni hasadı yapılan taze fasulye ve sivri biber, yüksek fiyatıyla el yakıyor. Sivri biberin kilosu 12 liradan satılırken, taze fasulye ise 14 liradan alıcı bekliyor. Yarım kilo kıyma fiyatına satılan taze fasulyeyi vatandaşlar 250 veya 500 gram olarak alıyor. Fiyatı yüksek olduğu için sivri biber ve taze fasulyenin yanına kimse yanaşmazken, fiyatların bir ay daha böyle gideceğini belirten pazarcılar, "Taze fasulye ve sivri biber Antalya'da cam seralarda yeni hasat edilmeye başlandı. İlk hasat az olduğu için fiyatlar pahalı. Bu fiyatlar bir ay böyle gider. Fasulye bollaşınca fiyatlar düşer. Şu an vatandaşa pahalı geliyor. Taze fasulyeyi vatandaşlar yarım kilo ve 250 gram alıyor" dediler.

Burak Türker