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Vestel ve YGA’nın birlikte geliştirdiği akıllı bastona inovasyon ödülü

Vestel ve Young Guru Academy’nin birlikte geliştirdiği akıllı baston WeWALK, ABD’nin inovasyon alanındaki en prestijli ödüllerinden olan Edison Ödülü’ne layık görüldü. 31 yıldır Thomas Edison’un adını yaşatan ödül organizasyonunda WeWALK akıllı baston, Sağlık&İyi Yaşam kategorisinde ‘altın’ ödül aldı.

Vestel ve YGAnın birlikte geliştirdiği akıllı bastona inovasyon ödülü

16 Nisan 2018 09:55

Vestel mühendisleri ve Young Guru Academy’nin (YGA) birlikte engelli bireyler için geliştirdiği, teknolojiyle donatılmış olan akıllı baston WeWALK Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor. Geçen yıl Birleşmiş Milletler’de örnek proje olarak gösterilen ve sergilendiği her fuarda büyük ilgi gören WeWALK, Thomas Edison’a adanan Edison Ödülleri’nde Sağlık & İyi Yaşam kategorisinde ‘altın’ ödüle layık görüldü. New York’ta düzenlenen törende ödülü Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi M. Emre Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şule Zorlu, Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, YGA Proje Lideri Kürşat Ceylan birlikte aldı. 

1987'den beri verilen Edison Ödülleri, inovasyondaki inandırıcılığı ve mükemmeliyeti sembolize ediyor. Edison Ödülleri, yeni ürün ve hizmet geliştirme, pazarlama, insan merkezli tasarım ve inovasyon konularında mükemmelliği onurlandırmak için tasarlanmış uluslararası bir yarışma. Kazananlar, Kavram, Değer, Yayılım ve Etki kriterlerine göre ürün, hizmet, mükemmellik ve liderlikte ‘oyunu değiştiren’ler arasından seçiliyor.

Haziran ayında satışa çıkıyor 

2016 yılında, Vestel’in Erişilebilirlik Projesi kapsamında Young Guru Academy ile birlikte gerçekleştirdiği Engelsiz Hackhaton’da doğan WeWALK, Vestel’in Ar-Ge ve üretim desteği ile hayata geçiyor. Engel algılama, telefonla entegrasyon ve açık platform olmak üzere üç özellik sunan WeWALK, görme engelli kullanıcısının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor. Bluetooth ile cep telefonuna bağlanarak, telefonu kontrol etme imkânı da sunan WeWALK, görme engelli kullanıcının cep telefonuna hiç dokunmadan, bastonu üzerinden navigasyon, arama ve mesajlara cevap verme gibi çeşitli hizmetler alabilmesini sağlıyor. Haziran ayında satışa çıkması planlanan WeWALK, Vestel mağazaları ve vestel.com.tr’de 750-850 TL bandında bir fiyattan satışa sunulacak. 

 

 

 

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