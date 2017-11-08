Vicdansızların ayağına kelepçe bağladığı atmaca, özgürlüğüne kavuştu

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ayağına kelepçe bağlayarak eğitim vermek için uçmasını engellediği yavru atmaca uçmaya çalıştığı sırada Küçükçekmece’de elektrik tellerine takıldı. Olayı gören vatandaşlar ise durumu hemen itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kurtardığı atmacaya ise Küçükçekmece Belediyesi ekipleri sahip çıktı. Veteriner hekim tarafından teslim alınan yavru atmaca hemen Küçükçekmece Belediyesi’ne ait hayvan barınağına götürüldü. Ayağından kelepçeleri çıkarılan atmacanın hemen tedavisine başlandı.Bir süre gözetim altına tutulan yavru atmaca daha sonra veteriner hekimlerin eşliğinde doğaya bırakılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

“Uçmaması için ayağına kelepçeler bağlanmış”

Küçükçekmece Belediyesi’nde veteriner hekim olarak görev yapan Ferdi Algur, “Kelepçeler uçmaması için ayağına bağlanmış. Bu yapılmaması gereken bir harekettir çünkü bu hayvan yaban hayvanıdır, doğada olması gerekir. Kesinlikle kişilerin bu tür hayvanlara bakmasını önermiyoruz. Bu hayvanlar doğada besin zinciri açsından da çok önemli. Bu hayvanların esir olmasını uygun görmüyoruz ve yasalar da bunu engelliyor. Kuş bize geldiğinde pek bir sağlık kontrolü yoktu. Biz kendisini tekrar uçuracağız” dedi.

Volkan Kayalar