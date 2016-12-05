2017 Dünya Çay Şampiyonası için uzmanların belirleneceği müsabaka Vietnam’ın başkenti Hanoi’de başladı. Dünyanın bir çok ülkesinin katıldığı müsabakada, 2017 yılında yapılacak Dünya Çay Şampiyonası’na katılacak uzmanlar belirleniyor.

Müsabakada yarışmacı ülkeler, çay demleme kadar, çayın sunumu gibi çay kültürleri ile de yarışıyor. Türkiye adına yarışmaya Rize Ticaret Borsası katılırken, yarışmanın juri üyeleri arasında Rize Ticaret Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder de yer aldı. Önder, yarışma sırasında Türk çayını tanıtan kişisel bir sunum da yaptı. Vietnamlılar’a Türk çayının demlenmesini ve servis şeklini anlatan Önder, Türkler’e has bir teknikle çar bardağı dolu tepsiyi havada sallayınca ilgi odağı oldu. Önder’in gösterisi Vietnamlılar tarafından ayakta alkışlandı. Önder hazırladığı çayları tatmaları için Vietnamlılar’a ikram etti.