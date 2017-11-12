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Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda renkli görüntüler oluştu

15 Temmuz Şehirler Köprüsü'nde gerçekleşen Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda renkli görüntüler oluştu.

Vodafone 39. İstanbul Maratonunda renkli görüntüler oluştu
Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda renkli görüntüler oluştu - Foto Galeri

12 Kasım 2017 12:08

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen Vodafone 39. İstanbul Maratonu için binlerce vatandaş köprüye akın etti. “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” teması ile gerçekleşen 8 kilometrelik halk koşusuna kayıtlarını yaptıran vatandaşlar, saat 10.00'da start aldı. Koşu sırasında ilginç görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar köpekleriyle birlikte koşarken, bazıları da bol bol özçekim yaptı. Bisikletinin üzerinde özçekim yapan bir kişi ve kostümle koşan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. 

İsmail Coşkun

 

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