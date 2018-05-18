Vodafone ve Koçtaş iş birliğiyle ustalar dijitalleşecek

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, ‘Daha Güzel Evler, Daha Güzel Hayatlar’ vizyonuyla hareket eden Koçtaş’a özel bir paket tasarladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre ustaları dijitalleştirecek bu kampanyayla, Koçtaş’ın ustalara indirimler ve fırsatlar kazandıran kartı ‘Koçtaş Usta Kart’ sahipleri, Vodafone Red Business Pro Usta Paketi’ni indirimli alabilecek.

‘Koçtaş Usta Kart’ sahibi 25 bine yakın ustanın faydalanabileceği indirimli paket ile Vodafone, Red Business Pro tarifesi ile Tek Telefon hizmetini aynı pakette buluşturmuş oldu. Pakete dâhil edilen Tek Telefon hizmeti sayesinde ustalar, ayrıca bir sabit hat faturası ödemiyor, hiçbir ek ücret ve santral yatırımına gerek kalmadan dükkan telefonlarına gelen aramaları mobil hatlarına aktarabiliyor ve dükkanda olmasalar bile müşterilerinin çağrılarına yanıt verebiliyor.

“Esnafın dijital iş ortağıyız”

Türkiye’deki tüm işletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi sürdürdüklerinin altını çizen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Söz konusu tarifemizle kart sahibi ustalarımızın dükkanlarından ayrıldıklarında yaşadığı müşterilerinin çağrılarını kaçırma kaygılarına ve çok da kullanamadıkları halde sabit telefona fatura ödeme dertlerine bir son vermek istedik. Kampanyamızla ustalarımız dijitalleşecek, ihtiyaçlarına özel sunduğumuz çözümlerle maliyetlerini düşürebilecek ve verimliliklerini artırabilecekler. Dijitalleşen ustalar artık hiç bir müşterinin çağrısını kaçırmayacak ve tarife kapsamındaki tüm hizmetlerden düşük ücret avantajı ile yararlanabilecek. Geliştirdiğimiz çözümlerle dijitalleşmek isteyen işletmelerimizin gündelik hayatta karşılaştıkları sorunları aşabilmeleri için yanlarında olmayı, ihtiyaçlarına özel alternatifler üretmeyi ve ekonomimizin gizli kahramanları olan esnafımıza yönelik akıllı ve hesaplı çözümleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”

“Ustalarımıza birçok avantaj sağlamak için sürekli çalışıyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Koçtaş Pazarlama Direktörü Ebru Darip ise, “Koçtaş, evini güzelleştirmek isteyenlerin ilham alabildiği, aradığı her türlü çözüme kolaylıkla ulaşabildiği bir merkez konumunda. Ev güzelleştirme sürecinin en önemli aşamalarından biri de tadilat. Bu noktada işinin ehli ustalarımız çok önemli bir rol oynuyor. Biz de Koçtaş olarak işimizin belkemiği ustalarımıza birçok avantaj sağlamak için sürekli çalışıyoruz” dedi.