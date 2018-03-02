Wesley Sneijder, Katar’da kendini buldu



Galatasaray’dan sezon başında ayrılan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, Fransa’nın Nice takımına transfer olmuştu. Burada istediği performansı sergileyemeyen Sneijder, devre arasında Türk Teknik Direktör Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar’ın Al Gharafa ekibine geçti. Al Gharafa’da kendini bulan Hollandalı futbolcu, son olarak ligde evinde 6-1 kazandıkları maçta 2 gol kaydetti.

Yıldız futbolcu, Katar ekibinde bu sezon ligde ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde toplam 11 karşılaşmaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 8 kez rakip fileleri havalanırdı.

Sneijder, Nice’de oynadığı 8 karşılaşmada ise sadece 1 asist yapmıştı.

Oğuzhan Ort

