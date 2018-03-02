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Wesley Sneijder, Katar’da kendini buldu

Sezon başında Fransa’nın Nice takımına transfer olan ve istediği performansa ulaşamayan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, devre arasında geçtiği Katar’ın Al Gharafa ekibinde çıktığı 11 resmi müsabaka 8 gol attı.

Wesley Sneijder, Katarda kendini buldu

02 Mart 2018 14:26


Galatasaray’dan sezon başında ayrılan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, Fransa’nın Nice takımına transfer olmuştu. Burada istediği performansı sergileyemeyen Sneijder, devre arasında Türk Teknik Direktör Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar’ın Al Gharafa ekibine geçti. Al Gharafa’da kendini bulan Hollandalı futbolcu, son olarak ligde evinde 6-1 kazandıkları maçta 2 gol kaydetti. 

Yıldız futbolcu, Katar ekibinde bu sezon ligde ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde toplam 11 karşılaşmaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 8 kez rakip fileleri havalanırdı.
Sneijder, Nice’de oynadığı 8 karşılaşmada ise sadece 1 asist yapmıştı.  

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: Katar, Wesley Sneijder

 

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