Yabancı transferler pahalıya patladı

Trabzonspor’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimlere bakılarak yapılan araştırmada, bordo-mavili kulüp Hacıosmanoğlu ve Usta dönemlerinde 33 yabancı transferi gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi söz konusu transferlere bonservis bedeli olarak 53 milyon 518 bin Euro (269 milyon 789 bin TL) ödedi. Bordo-mavililer kadroya yeni katılan oyuncularla birlikte futbolculara yıllık ücret olarak ise 55 milyon Euro (277 milyon 337 bin TL) ödemeyi taahhüt etti.

108 MİLYON EURO (547 MİLYON 126 BİN TL) AĞIR FATURA

Trabzonspor, sportif başarıyı yakalama adına son 5 yıl içinde kadrosuna kattığı 33 yabancı oyuncuya servet harcadı. 26 Mayıs 2013’de göreve gelen eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve 6 Aralık 2015’de göreve gelen Muharrem Usta dönemlerinde şampiyonluk hedefiyle transfer üstüne transfer yapıldı. Söz konusu dönem içinde transfer ettiği yabancı oyunculara bonservis bedelleri ve taahhüt edilen yıllık ücretlerle beraber 108 milyon 518 bin Euro’luk (547 milyon 126 bin TL) ağır bir fatura çıktı.

ŞAMPİYONLUK DEDİLER GÖREV SÜRELERİNİ TAMAMLAYAMADILAR

Trabzonspor’un bir önceki başkanları İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta, şampiyonluk hedefiyle çıktıkları yolda görev sürelerini tamamlamada sıkıntı yaşadılar. Hacıosmanoğlu, görev süresiyle ilgili olarak sürekli eleştirilirken, Muharrem Usta ise görev süresini tamamlayamadı. Yabancı transferlerde yapılan yanlış tercihlerin yanı sıra uygulanan hatalı politikalar bordo-mavili kulübü ve takımı hedeflerinden uzaklaştırırken, ekonomik olarak da darboğaza soktu.

YABANCI OYUNCU TERCİHLERİ BUGÜNKÜ NOKTAYA GETİRDİ

Trabzonspor’un son yıllarda yaptığı yabancı transferler, bordo-mavili kulübe başarı değil, ekonomik yük getirdi. Karadeniz ekibinin bugün yaşadığı ekonomik darboğazda yabancı oyunculara yapılan yatırım büyük rol oynuyor. Yabancı oyuncu tercihlerinde yapılan hatalar ve kabiliyet eksikliği Trabzonspor’a ağır bir fatura olarak geri döndü. Mali tabloya karşı elde edilen sportif başarı ise bordo-mavili kulübün beklentilerinin bir hayli gerisinde kaldı.

5 YILDA 7 TEKNİK ADAM GÖREV YAPTI

Trabzonspor’da 5 yıl içerisinde 7 teknik adam görev yaptı. Hacıosmanoğlu ve Usta, görevde bulundukları dönemde iki teknik adamla da çalışma ortamı sağladılar. Hami Mandıralı ve Ersun Yanal iki başkanın çalıştığı teknik adamlar olurken, 9 kez teknik adam değişikliğine gidildi. Son 5 yılda sırasıyla Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Shota, Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı, Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay isimleri bordo-mavili takımda teknik kadronun başında olan isimler oldu.

MENAJERLERE BORÇ BİR TAKIM DEĞERİNDE

Trabzonspor’da futbolculara ödenen ücretler kadar menajerlere de ödenen rakamlar can sıkıyor. Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören’in açıkladığı son rakamlarda kulübün net borcunun 841 milyon 59 bin 617 TL olduğu belirtildi. Ören’in açıkladığı son mali tabloda ise bordo-mavililerin menajerlere 56 milyon TL borcu bulunduğu ve mahkeme sürecinde olan davalar nedeniyle de büyük bir sıkıntı yaşadığı öğrenildi.

YENİ YÖNETİME BİR DARBE DE DÖVİZ KURUNDAN GELDİ

Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası göreve gelen yeni yönetime bir darbe de döviz kurunda geldi. 6 Nisan’da Euro 4.967 seviyesinde seyrederken, bugün ise 5.0339 seviyesine yükseldi. Dolar ise 6 Nisan’da 4.060 seviyesindeyken bugün 4.0776 seviyesinde.

Gökmen Şahin