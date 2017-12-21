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Yabancı uyruklu 3 hayat kadını yakalandı

Bodrum’da yapılan fuhuş baskınında yabancı uyruklu 3 hayat kadını yakalandı. Kadınlar ifadelerinde tatil için Bodrum'a geldiklerini paraları bitince fuhuş yaparak tatillerine devam ettiklerini söyledi.

Yabancı uyruklu 3 hayat kadını yakalandı

21 Aralık 2017 18:57
Yabancı uyruklu 3 hayat kadını yakalandı - Tıkla İzle

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma sonucunda gece saatlerinde hayat kadını ile Gümbet Mahallesi’ndeki bir otelde görüşmek için anlaşan bir şahsı takip etti. Şahsın apart otele gelmesinin ardından, 3 hayat kadını da otele gelerek 3 farklı odaya girdi. O esnada apart otele yakın bir bölgede bekleyen polis ekipleri otele baskın düzenledi. Operasyonda Türkmenistan uyruklu 28 yaşındaki S.S., Kırgızistan uyruklu 19 yaşındaki A.M. ve Kazakistan uyruklu 22 yaşındaki O.A. yakalandı. 3 hayat kadını emniyetteki işlemlerinin ardından önce İstanbul’a, ardından da ülkelerine yollanacağı öğrenildi. Hayat kadını ile anlaşan şahıs ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Hayat kadınları polise verdiği ifadelerde tatil için Bodrum’a geldiklerini paraları bitince fuhuş yaptıklarını söyledi. Öte yandan fuhuş baskının yapıldığı otelin ise 30 günlüğüne kapatılacağı bildirildi. 

Eren Ayhan

Etiketler: Bodrum, hayat kadını

 

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