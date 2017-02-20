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Yağmur uçuşları olumsuz etkiledi

İstanbul’da etkili olan yağmur ve olumsuz hava koşulları hava trafiğini olumsuz etkiledi. Atatürk Havalimanı ve çevresinde oluşan 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur attı.

Yağmur uçuşları olumsuz etkiledi

20 Şubat 2017 15:02

İstanbul’da etkili olan yağmur ve olumsuz hava koşulları hava trafiğini olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı ve çevresinde oluşan 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur attı.Kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, iniş için yaklaşma yapamayınca havada tur atmak zorunda kaldı. İniş yapacak uçaklar arasındaki mesafe de artınca gecikmeler yaşandı. Bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. İniş pisti değiştirildi. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: İstanbul, yağmur


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