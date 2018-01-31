Yanan otomobilin patlama anı kamerada

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın bahçesinde park halinde olan Yusuf Ö.'ye ait lüks otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta park halinde olan Ahmet S.'ye ait otomobil ile bahçedeki ağaçlara sıçradı.

“Patlar” dedikten saniyeler sonra otomobilde patlama meydana geldi

Otomobilin yanma anı ve yaşanan panik cep telefonuyla görüntülendi. Kaydı alan kişinin “Patlar bu tarafa gelin” diyerek apartmandan çıkanları uyarmasından saniyeler sonra otomobilde patlama meydana geldi.

Yangında lüks bir otomobil kullanılamaz hale gelirken bir otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Şinasi İnan

