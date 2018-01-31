Diğer
Kategoriler

Yanan otomobilin patlama anı kamerada

Şanlıurfa’da apartmanın bahçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobilin patlama anı ve yaşanan panik kameralara yansıdı.

Yanan otomobilin patlama anı kamerada

31 Ocak 2018 10:11
Yanan otomobilin patlama anı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın bahçesinde park halinde olan Yusuf Ö.'ye ait lüks otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta park halinde olan Ahmet S.'ye ait otomobil ile bahçedeki ağaçlara sıçradı.

“Patlar” dedikten saniyeler sonra otomobilde patlama meydana geldi

Otomobilin yanma anı ve yaşanan panik cep telefonuyla görüntülendi. Kaydı alan kişinin “Patlar bu tarafa gelin” diyerek apartmandan çıkanları uyarmasından saniyeler sonra otomobilde patlama meydana geldi.
Yangında lüks bir otomobil kullanılamaz hale gelirken bir otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. 

Şinasi İnan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç