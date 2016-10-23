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Yangını söndürmek isterken yanarak hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangına müdahale etmeye çalışan yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti.

Yangını söndürmek isterken yanarak hayatını kaybetti

23 Ekim 2016 16:02

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Uzunkale Mahallesi Mustanlı mevkisinde sabah saatlerinde otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evinin ön tarafından başlayan ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alana ilerleyen yangına müdahale etmeye çalışan 83 yaşındaki Mustafa Yılmaz, bir anda yanan alanın ortasında kaldı. 

Yangını gören Yılmaz’ın çocukları da yangını söndürmeye çalıştı. Çocukları, yangın söndürüldükten sonra babalarının yanmış cesediyle karşılaştı.

Yangın, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözlerin müdahalesiyle söndürülürken, Mustafa Yılmaz’ın cesedi, savcılığın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. 

Arif Kaplan
ANTALYA


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