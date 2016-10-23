Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Uzunkale Mahallesi Mustanlı mevkisinde sabah saatlerinde otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evinin ön tarafından başlayan ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alana ilerleyen yangına müdahale etmeye çalışan 83 yaşındaki Mustafa Yılmaz, bir anda yanan alanın ortasında kaldı.

Yangını gören Yılmaz’ın çocukları da yangını söndürmeye çalıştı. Çocukları, yangın söndürüldükten sonra babalarının yanmış cesediyle karşılaştı.

Yangın, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözlerin müdahalesiyle söndürülürken, Mustafa Yılmaz’ın cesedi, savcılığın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Arif Kaplan

ANTALYA