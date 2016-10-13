Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Esra Barbaros, 4 Eylül tarihinde kasık ağrısı şikayetiyle Çayırova’da bulunan özel bir hastaneye gitti. Özel hastaneye gittiğinde acilde bulunan doktora hamile olabileceğini söyleyen Esra Barboras’a iddiaya göre doktor yapılan testlerin ardından hamile olmadığını söyledi. 2 çocuk annesi olan Esra Barbaros, iddiaya göre hastanede yapılan yanlış tedavinin ardından 4 Ekim tarihinde zorunlu kürtaj yaptırmak zorunda kaldı.

“Hamile olabileceğimi söyledim ama acil doktoru hamile değilsin dedi”

Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve kendisine yanlış tedavi uygulandığını iddia eden ve bu tedavi yüzünden kürtaj yaptırmak zorunda kaldığını anlatan Esra Barbaros, “4 Eylül tarihinde sol kasık ağrısıyla özel bir hastaneye gittim. Orada ilk müdahale yapılmadan önce hamile olma ihtimalimin olduğunu ve hiçbir tedavinin şuan yapılmaması gerektiğini söyledim. Acil doktoru orada kan ve idrar testi yaptı ve hamile olmadığımı söyledi. Ona rağmen ben uyardım. Eğer hamilelik varsa çok yenidir kanda da çıkmayabilir dedi. Hayır çıksa kanda milim oynar, oda bizim için bir şüphedir kesinlikle hamile değilsiniz dedi. Bana bir ağrı kesici yaptıktan sonra direk tomografiye gönderdi. O gün hastanede Kadın Doğum Uzmanı vardı. İlk ultrason yerine tomografiye gönderdi. Tomografiye gittim ilaçlı film çekildi” dedi

“17 Eylül’de kendim test yaptım ve hamile olduğum ortaya çıktı”

Tomografiden çıktıktan sonra belli bir süre beklediğini söyleyen Barbaros, “Tomografide hiçbir şey bulamadıklarını söyleyip ultrasona gönderdiler beni. Ultrason doktoru yumurta çatlaması yada kist olabilir diyerek beni tekrar acil doktorunun yanına gönderdi. Acil doktoru bana reçete yazmadı. Esra hanım şu hastalığını var demedi. Bir Kadın Doğuma bile görün demeden direk biz ödememizi yaparak o gece acilden ayrıldık. Hastaneden ayrılmamıza rağmen benim ağrılarım devam etti. Ertesi gün ben kendi doktoruma gittim. Olayları anlattım, tomografi çektirdim dedim. İnşallah hamile değilsinizdir yoksa kürtaj olmak zorunda kalacaksınız dedi. Ayın 17’sinde kendim test yaptım ve hamile olduğum ortaya çıktı. 18 Eylül’de başka bir özel hastanede de kan testi yaptırdım ve onda da hamile olduğum ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

“Başhekim benimle görüşmek istedi”

İlk gittiği özel hastanenin kendisini aradığını ve görüşmek istediklerini belirten Barbaros, “Eşimle birlikte gittik, görüştük. İnceleme yapacaklarını ve birkaç gün içerisinde haber vereceklerini söylediler. Birkaç gün sonra beni aradılar. O günlerde de benim artık iyice moralim bozulmuştu. Devamlı ağlıyordum. En sonunda görüşmek istemediğimi ve eşimle muhatap olmaları gerektiğini söyledim. Eşimi aradılar. Bir hafta sonra beni tekrar aradılar ve başhekimin benimle görüşmek istediğini söylediler. Başhekimin yanına gittim. Başhekim beni hiç konuşturmadan sert bir şekilde benimle konuşmaya başladı. Madem 1 buçuk saat ağrı kesici vurdurmadın tomografide çektirmeseydin gibi sert bir üslupla benimle konuştu. Bakalım bundan sonra bu hastaneye nasıl geleceksin dedi bana. Bende bundan sonra mahkemede görüşeceğiz dedim ve oradan ayrıldım” ifadelerini kullandı.

“İlk gittiğim özel hastaneden şikayetçiyim”

Bu süreçte tek doktora bağlı kalmadığını anlatan Barbaros, “Birkaç doktorla daha görüştüm. Bütün doktorlar kürtaj olmam gerektiğini çocuğun sakat olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, organ yetmezliğinin olabileceğini ve çocukluk çağında kan kanseri olma riskinin çok yüksek olduğunu bana belirttiler. Kararı tamamen bana bıraktılar. Çok düşündüm. Benim iki tane daha evladım var. Onlar gülüp oynarken o çocuğu sakat bir şeklide kenarda tutmayı içim el vermedi. En sonunda karar verdim. 4 Ekim’de hastaneye gidip kürtajımı oldum. İlk gittiğim özel hastaneden şikayetçiyim” dedi.

“Hastaya, kendisinin yazılı onayı dahilinde tomografi çekilmiştir”

Olayın yaşandığı özel hastane tarafından yapılan açıklamada, “Hastamız Esra Barbaros 4 Eylül 2016 tarihinde, saat 23.21’de bir gün önce başlayan kasık ağrısı şikayeti ile Acil Servisimize başvurmuştur. Acil Servis’te muayenesi sonrası tetkikleri yapılmış ve yapılan tetkikler sonrası ileri tetkik ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Hastamızın gebelik şüphesi olduğunu söylemesi üzerine ultrason ve kanda gebelik testi yapılmış, klinik olarak hastamızda gebelik olmadığı tespit edilmiştir. Hastamızın klinik tanısının konulabilmesi için ileri tanı amaçlı hastanın bilgisi ve yazılı onayı dahilinde tomografi çekilmiştir. Hastamızın tomografisi sonrası gerekli tedavisi planlanmış ve uygulanmıştır. Hastamız Over kist rüptürü ve sol kasık ağrısı ön tanısı ile Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine kontrole çağrılmıştır. Hastamız Esra Barbaros 19 Eylül 2016 tarihinde hastanemize başvurarak gebe olduğunu ifade etmiştir. Kendisine hastanemizde tedavi olduğu dönemde yapılan ultrason ve kan tetkikinde gebe olmadığının tespit edildiği ve bu bilgi kendisine verilerek onayının alındığı, sonra tedaviye devam edildiği söylenmiştir” ifadeleri kullanıldı.



Kaan Kızıl

KOCAELİ