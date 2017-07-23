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Yaralananın yardımına cankurtaran koşuyor

Edremit Körfezi sahilinde, denizde yaralanan vatandaşların yardımına cankurtaranlar koşuyor

Yaralananın yardımına cankurtaran koşuyor

23 Temmuz 2017 14:53

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki İtfaiyelerde kurulan cankurtaran ekipleri, tatil için bölgeye gelen ve sahillerde zor durumda kalan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
İlk kez bu yıl sahil bölgesinde oluşturulan cankurtaran ekipleri boğulma olaylarının yanısıra her türlü en küçük olayda olayda bile sağlık hizmeti de veriyor.

Burhaniye İtfaiye Amirliği cankurtaran ekipleri, Edremit’in Altınkum Mahallesi’nde tahta iskelede yaralanan, kolunu inciten, ayağı burkulan, demir batan v.s tarzdaki çok sayıdaki olaydaki yaralanmalara müdahale etmesi ile büyük takdir topluyor. Ekiplerin yaz boyunca faaliyetlerini sürdürecekleri öğrenildi. 


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