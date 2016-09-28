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Yasak aşkta kovalamaca kazayla bitti

Karabük’te bir kişinin, evini terk edip sevgilisine kaçan eşini otomobil ile kovalaması kazayla son buldu.

Yasak aşkta kovalamaca kazayla bitti

28 Eylül 2016 19:17
Yasak aşkta kovalamaca kazayla bitti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece yarısı meydana geldi. 4 yıllık evli olan Aysun K. (31) adlı kadın, iddiaya göre yasak aşk yaşadığı Arslan N.’nin Soğuksu Mahallesi’ndeki evine kaçtı. Eşinin evi terk edip yasak aşk yaşadığı adamın yanına kaçtığını öğrenen Nuri K. (37), yanına Mustafa O. ve Fatih T. isimli şahısları alarak 78 AJ 842 plakalı otomobili ile Soğuksu Mahallesi’ne gitti. Bu sırada eşi Aysun K. ve Arslan N.’nin 78 AP 345 plakalı otomobil ile kaçtıklarını görünce peşlerine düşerek kovalamaya başladı.

Metrelerce havaya uçtu

Nuri K.’den kaçan Aysun K. ile Arslan N.’nin bulunduğu otomobil, Güven kavşağına geldiğinde elinde poşetlerle bir alışveriş merkezinde tadilat işi yapan işçilere yemek getiren Işıltan Volga Işıkdağ (32) isimli şahsa çarptı. Hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya fırlayıp yere düşen Işıkdağ ağır yaralanırken, otomobil ise bariyerlere çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken saniye saniye güvenlik kamerasına yansıya kazada, Arslan N.’nin yanında bulunan bir kişi araçtan inerek kaçtı. Nuri K. ve yanındaki şahıslar kaza yapan otomobilin içindeki Arslan N’ye müdahale etmeden, arka koltuğunda oturan Aysun K.’yi araçtan indirerek kendi araçlarına bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri, ağır yaralı olan Işıkdağ’ı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken, polis olaya karışan şahısları gözaltına aldı.

Hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Işıkdağ’ın hayati tehlikesi bulunurken, polis ekiplerince gözaltına alınan Arslan N. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


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