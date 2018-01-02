Yasin Börü davasının firari sanığı yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, 6-8 Ekim Kobani olaylarında Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili açılan davada firari sanık olarak aranan E.F. isimli (25) şahsın, ilçedeki bir evde bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine eve sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan E.F., işlemleri yapılmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

E.F.’nin, “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından arandığı belirtildi.