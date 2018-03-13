YDÜ Hastanesi'ne yeni profesör

Özellikle Mitral Kapak Tedavileri ve küçük kesiden kalp ameliyatları alanında uzmanlaşan ve Türkiye’de bu tedavileri başarıyla uygulayan az sayıdaki kalp damar cerrahından biri olan ve bugüne kadar birçok kalp damar cerrahının yetişmesine de katkı sağlayan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığına getirilerek, Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu’nun da bulunduğu ekibe dâhil oldu.

Özelleşmiş tedavi ve teknikleri Türkiye’de ilk uygulayan hekimlerin başında geliyor

Türkiye’nin önde gelen kalp damar cerrahlarından Prof. Dr. Mustafa Güden’le birlikte önemli sayıda mitral kapak tamiri ameliyatı yapmış ve bu çalışmaları en geniş serilerden biri olarak yayınlamış olan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, koroner bypass cerrahisinde sol meme altından, kalp deliği (ASD) ve mitral kapak ameliyatlarında sağ meme altından, aort kapak ameliyatlarında köprücük kemiği altından yapılan küçük kesi ile kalp ameliyatlarına ilk başlayanlardan olup, halen bu ameliyatları başarıyla uygulamaktadır. Göğüs ve karın aort damarının balonlaşması olan torakoabdominal aort anevrizmalarında, böbrek ve karın içi organ damarlarına önceden bypass yapılarak, anevrizmanın kapalı yöntemle tedavisine olanak veren tekniği ilk uygulayan hekimlerden biri olan Korkmaz, neo-korda kullanarak kompleks mitral kapak tamiri ameliyatlarını Türkiye’de en erken uygulayan hekimlerden biridir.

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz; “En Riskli Ameliyatlar Bile Düşük Mortalite ve Yüksek Cerrahi Başarı Oranlarıyla Gerçekleştiriliyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalının, yurtiçinden ve yurtdışından hasta kabul edilen bir merkez haline geldiğini ve halkın kalp damar hastalıkları ile ilgili sorunlarına ileri düzeyde teknolojik donanım ve güçlü bir ekiple çareler üreterek hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu, Doç. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu’ndan oluşan Kalp ve Damar Cerrahisi ekibinin bu alanda dünyada sayılı merkezde gerçekleştirilebilen en zor ve riskli ameliyatları düşük mortalite ve yüksek cerrahi başarı oranlarıyla gerçekleştirelbildiğini kaydetti.

Ameliyat sonrasında sadece Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü hastalarına özel olan yoğun bakım ünitesinde yine deneyimli ve konusunda uzman sağlık ekibinin de desteğiyle bakım hizmetleri sağlandığını söyleyen Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, ünitede her hastanın yatak başı monitörlerinden sağlık durumunun aralıksız olarak takip edildiğini ve herhangi bir değişiklik durumunda hızlıca hastaya müdahale edebilecek uzman kadrosuna sahip olunduğunu ifade etti.