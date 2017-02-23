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Yeni Kent Meydanı tez konusu oldu

Osmangazi Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri olan Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerine tez konusu oldu. Genç mimarlar, Bursa’ya yeni bir çehre kazandıracak projenin uygulama alanını yerinde inceledi.

Yeni Kent Meydanı tez konusu oldu

23 Şubat 2017 14:16

Bursa'yı özlenen kent meydanına kavuşturacak proje için bölgedeki binaların ve işyerlerinin tamamına yakını kamulaştırılırken, yürütülen yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte 2017 yılı içerisinde ilk kazma vurulacak. Toplam 33 bin 528 metrekare alanı kapsayan Santral Garaj Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri için tez konusu oldu. Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, öğrencileriyle birlikte Osmangazi Belediyesi’ni ziyaret ederek Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan bilgi aldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin sadece Osmangazi'nin değil Bursa'nın çehresini değiştirecek bir proje olduğunu ifade etti. Başkan Dündar, “Kent Meydanı, Osmangazi Belediyesi binasından itibaren meydanın altından geçen caddeyi yol altına alarak meydan ile alt taraftaki mahalleleri üstten birleştirip bir yaya aksı oluşturacak. Bu, Bursa’ya yeni bir meydan kazandırma projesi. Bu bölge Bursa’nın çok hareketli bir yeri. Gerek araç gerekse yaya trafiği noktasında hareketli bir yer. Bizler de burası ile ilgili ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Bugüne kadar 101 milyon TL kamulaştırmaya para harcayarak o bölgedeki kamulaştırmaları belli bir noktaya getirdik. Kamulaştırılan yerleri yıkıyoruz o meydan yavaş yavaş açılıyor. Hedefimiz 2017 yılı içerisinde burasını tamamen elde ederek projenin uygulamasına geçmek” dedi.

Belediye olarak bu projeyi uygularken üniversite ve STK’larla birlikte çalıştıklarını anlatan Dündar, “Projeyi daha geniş kitlelere yayarak onların desteğini de alıyoruz. Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanımız ve öğrencilerimiz bölgeyi inceliyor. Üniversitemiz bu bölgeyle ilgili proje çalışması başlattı, bitirme tezi olarak onlara görev verdi. Tabii öğrencilerimizin yapacağı çalışmalar bizlere katkı sağlayacaktır. Bizler öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bu çalışmayla birlikte birçok kişinin buraya ilgisini çekmek önemli. Öğrencilerimize daha üniversitede okurken şehirle ilgili çalışmalara katılmış oluyorlar. Belediye üniversite işbirliği olarak yararlı çalışmaların ortaya çıkacağını düşüyorum. İnşallah Bursa’mız için güzel bir proje ortaya çıkacak” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ederek, “İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa'nın buluşma, kırılma noktasını diploma projesinde bir grup öğrencimizle çalışmak istedik. Bursa’ya bir şeyler yapabilmiş olmak, katkıda bulunmak açısından bizim için gurur verici. Bu proje için birebir yerinde analizler yaparak, daha sonra da maketlerimizle, projelerimizle o süreci finale taşımak istiyoruz. Bu bölgeyi eğer iyi bir şekilde geleceğe taşırsak Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak gurur duyacağız” dedi. 

Uğur Uslubaş

Etiketler: osmangazi


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