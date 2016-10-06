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Yeni Malatyaspor’da Şanlıurfaspor mesaisi başlıyor

TFF 1. Lig’de 13 puanla zirvede yer alan Yeni Malatyaspor, milli ara nedeniyle hafta sonu maç oynanmayacak olmasını fırsata çevirdi.

Yeni Malatyasporda Şanlıurfaspor mesaisi başlıyor

06 Ekim 2016 16:33

Sarı-kırmızılı takımda futbolculara ve teknik heyete 4’er günlük izin verilirken, oyuncular adeta tesisi boşalttı. Dinlenmek için tercihlerini tatil ya da memleketlerine gitmekten yana kullanan futbolcular, bugün öğle saatlerinden itibaren yeniden Orduzu Pınarbaşı’ndaki Nurettin Soykan Tesisleri’nde bir araya geldi.

Ligin 7. haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, bu maçın çalışmasına yarın akşam yapacağı ilk idmanla başlayacak. Zorlu deplasman öncesi cumartesi gününe kadar kendi tesislerinde çalışacak Yeni Malatyaspor’da sakat ya da cezalı futbolcunun bulunmaması teknik heyeti memnun ediyor. 

Mehmet Türel 

Etiketler: Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig, Yeni Malatyaspor


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