Kocaeli Sanayi Odası’nın 2017 yılının ilk meclis toplantısı Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Ev Sahipliğini KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yaptığı toplantıya Bakan Işık’ın yanısıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, GTÜ Rektörü Haluk Görgün ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda KSO Başkanı Zeytinoğlu’nun açılış konuşmasının ardından söz alan ve TSK’nın daha güçlü hale geleceğini ifade eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Nitelikli insan kaynağının kullanması gereken savunma araçları gerekiyor. Savunma sanayi Türkiye için ekmek su kadar önemli. Bu anlayışla 14 yıldır savunma sanayisine yatırım yapıyoruz. İktidara geldiğimizde yerli silah oranı yüzde 24’tü şimdi ise yüzde 60’ı geçti. Nitelik olarak da ciddi bir sıçrama yaptık. Allah’a hamdolsun bugün Türkiye, birçok kritik silahta dışa bağımlı olmaktan kurtuldu. Kendi tankımızı, insansız ve silahlı hava aracımızı üretiyoruz" dedi.

YERLİ SAVUNMA SANAYİ

Savunma sanayisindeki yeniliklerden de bahseden Bakan Işık, “Yerli gemilerimizden 4 tanesini yaptık, 3’ü denizde. 5.’sinin de ilk kaynak törenini yarın sabah yapacağız. Hem de Türkiye ilk defa ‘İ’ sınıfı firkateyn üretmiş olacak. Kendi denizaltımızın inşası Gölcük Tersanemiz’de devam ediyor. Şimdi sırada milli muharip uçağımız var. Sırada kendi füze ve hava savunma sistemlerimiz var. Artık sırada başkasının vermediğinde zaaf oluşma ihtimali olan kritik teknolojiler var. Bunun için de çok yoğun bir gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Savunma sanayinin özel sektöre açılması amacının zaman ve maddiyat kaybını önlemek olduğunu ifade eden Bakan Işık, “Savunma sanayii teknolojinin en yoğun kullanıldığı, orta yüksek ve ileri teknoloji seviyesinin en yoğun olduğu alandır. Savunma sanayiinde eğer siz başarılıysanız, sizin diğer tüm sanayi alanlarında belirli bir yere geldiğiniz kabul edilir. KHK’ya bir madde koyduk ve atıl kapasitenin kullanılması ile tersanelerin özel sektöre daha fazla iş vermesi konusunda mevzuat engellerini aştık. Diyelim ki bizim tersanemizde özel sektörde olmayan büyük bir pres var. Bu presi sanayimizin yılda bir-iki defa kullanarak saklaması ekonomik açıdan avantajlı olmayabilir. Artık sizler kendi işinizi tersanemize gelip orada rahatlıkla yaptırabileceksiniz. Artık tersaneye sanayici giremez, sanayici de kendi sınırları dışına çıkamaz tamamen kaldırıyoruz. Askeri fabrikaları bu noktada tamamen açıyoruz. İstiyoruz ki burada gerçekten ciddi birikimleri olduğu merkezde özel sektör de yararlansın, buralar da özel sektörün dinamizminden yararlansın” şeklinde konuştu.

ÖZEL SEKTÖRLE DAHA FAZLA ÇALIŞILACAK

Bakan Işık son savunma sanayinde özel sektör ile daha fazla çalışacaklarını söyleyerek, “Peki buraları ne yapacağız. Bu üretim alanları da entegrasyon üniteleri olarak ve dışarıda yaptıramadığımız ürünlerin imalatını yapacak yerler olarak yeniden organize ediyoruz. Hem sanayimiz için büyük bir fırsat olacak hem de bizim zaman kaybı ve maliyet oluşturan unsurları ortadan kaldırmış olacağız. Şimdi tüm bu anlayışı bütün savunma sanayinde hayata geçiriyoruz. Bunun için vakıf şirketlerimize ve savunma sanayimize şunu söyledik. Bir özel sektörle daha fazla iş birliği yapacaksın. Vakıf şirketlerimize hedef koyduk. Çok daha fazla KOBİ ile çalışacaklar. Her şeyi bizim fabrikalarımızda üreteceğiz derseniz bu bizim için hem zaman kaybı hem de ciddi bir maliyettir. Bunu gideceksiniz özel sektörde üreteceksiniz” ifadelerini kullandı.

(Gürcan Yılmaz / İHA)