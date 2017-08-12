Yıllardır İstanbul’da yaşayan kadınlar Boğazı ilk kez gördüler

Maltepe Belediyesi’nin 26 Ağustos’a kadar kadınlara özel olarak organize ettiği İstanbul Boğazı tekne turları Maltepeli kadınlardan yoğun ilgi gördü. Gün içerisinde iki seferle kadınları uzun bir boğaz turuna çıkartan Maltepe Belediyesi, bugün ise Başıbüyük ve Büyükbakkalköy Mahallesi kadınlarını teknede ağırladı. Tekne turuna katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İstanbul Boğazını ilk defa görecek kadınların heyecanına ortak oldu. İstanbul’un güzelliğini denizden görme imkânı bulan kadınların kimisi teknedeki müziklerle oyunlar oynayıp eğlenirken, kimisi ise Boğazın tadını çıkartarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Tur kapsamında Maltepeli kadınlara İstanbul Boğazı üzerinde bulunan tarihi dokular hakkında bilgiler aktarıldı. Tekne turu ise bir günü doyasıya eğlenerek geçiren kadınlardan tam not aldı.

“Kadınların nefes almaları ve boğazı tanımları için bir araya getiriyoruz”

Tekne turuna katılarak açıklamalarda bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Muhtarlıklarımızın önünden servis araçları kaldırarak Maltepeli kadınları teknemize alıyoruz. İstanbul boğazını gezdirdikten sonra yeniden aldığımız mahallelerine bırakıyoruz. Bunun temel amacı yıllardır aynı mahallede aynı sokakta ve hatta aynı binada oturup birbirlerini tanımayan kadın kardeşlerimizi bir araya getirmek. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri de kadın arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Çünkü biz yapmış olduğumuz tespitlere göre çalışmalarımızın bir kısmını bu vatandaşlarımıza ulaştıramıyoruz. Bu tür çalışmalarla hem onlara dokunuyoruz burada hem de sorunlarını dinliyoruz. Yani bir günümüzü onlara ayırıyoruz, erkekler evde kalıyor kadınlar bizlerle birlikte geziyor. Maltepe Belediyemizin bu hizmetinden yararlanıyorlar, hepsi çok mutlu ve bizde çok mutluyuz. Bir araya gelip birbirimizi anlamaya dinlemeye çalışıyoruz. Kadının Türkiye’de ki yaşam koşulları çok dar, tüm ömrünü çocuklarına ailelerine adamış oluyorlar. Biz onları bir günde olsa nefes almaları ve boğazı tanımaları için bir araya getiriyoruz” dedi.

Maltepeli kadınların İstanbul Boğazı heyecanı

20 yıldır İstanbul’da yaşadığını söyleyen Habibe Bozyel, “20 senedir İstanbul’da yaşıyorum ilk kez boğaz turuna çıktım. Maltepe Belediyesin çok teşekkür ederim. Böyle organizasyonlar olursa devamlı olarak katılmak isterim” dedi. Boğazı turuna ilk defa çıktığını ifade eden Demet Ceber, “30 senedir İstanbul’da yaşıyorum ilk defa boğaz turuna çıktım. Ailemle birlikte geldik ve Başkanımız Ali Kılıç’a çok teşekkür ederim. Boğazı çok güzel buldum, harika” diye konuştu. Daha önce televizyondan İstanbul’u gördüğünü belirten Zeynep Çam ise, “İstanbul’da yaşıyorum ama ilk kez böyle bir tura katıldım. İstanbul’u haberlerde izliyordum, şimdi ise görüyorum” ifadelerini kullandı.

Maltepe Belediyesinin düzenlediği etkinlik sayesinde 26 Ağustos’a kadar Maltepeli kadınlar boğazın güzelliklerini görmeye devam edecek.

Mehmet Başa