Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde geçti

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde geçti

Şırnak'ın Silopi ilçesi sınırına gitmek üzere Ankara ve Çankırı'dan yola çıkan askeri konvoy, Mardin'den geçti. Konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde geçti

03 Kasım 2016 22:15
Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde geçti - Tıkla İzle

Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Silopi ilçesine askeri sevkıyat, önceki gün başlamıştı. Ankara ve Çankırı'dan 2 gün önce çıkan 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki tank ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, dün geceyi Gaziantep'te geçirmişti. Sabah saatlerinde yeniden yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'nın ardından Mardin'den geçti. Konvoyun geçişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Konvoyda bulunan araçların, olası bir yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı saldırısına karşı mesafeleri koruyarak ilerlediği görüldü.

Konvoyun, Mardin'in Nusaybin ilçesi üzerinden Şırnak'ın Cizre ilçesine, ardından da Silopi'ye geçmesi bekleniyor.  

Neriman Çelebi
 

Etiketler: askeri konvoy, mardin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!