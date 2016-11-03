Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Silopi ilçesine askeri sevkıyat, önceki gün başlamıştı. Ankara ve Çankırı'dan 2 gün önce çıkan 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki tank ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, dün geceyi Gaziantep'te geçirmişti. Sabah saatlerinde yeniden yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'nın ardından Mardin'den geçti. Konvoyun geçişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Konvoyda bulunan araçların, olası bir yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı saldırısına karşı mesafeleri koruyarak ilerlediği görüldü.

Konvoyun, Mardin'in Nusaybin ilçesi üzerinden Şırnak'ın Cizre ilçesine, ardından da Silopi'ye geçmesi bekleniyor.

Neriman Çelebi

