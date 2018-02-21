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Yoğun sis ve trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Yoğun sis ve trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

21 Şubat 2018 11:53

Edinilen bilgiye göre Tokat istikametinden Erbaa istikametine seyir halinde olan Ş.Y (40) idaresindeki 60 SB 099 plakalı otomobil Niksar ilçesi Musapınarı köyü yakınlarında yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü Ş.Y. ile araçta bulunan E.Y. (41) ve F.D. (80) olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan F.D. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

 

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