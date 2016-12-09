9 Nisan Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Emre A. (29) ile Recep Altınışık (29) isimli sürücüler yol vermeme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Emre A.'nın yanındaki E.G. (40) ile İ.G. (35) ve Altınışık’ın yanındaki N.N. (30) ile İ.B. (30) de dahil oldu. Emre A., kavga esnasında Altınışık’ı kalbinden ve karnından bıçakladı. Altınışık’ın hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan Emre A.'nın yargılanmasına devam edildi.

“Korkutmak için elime bıçak aldım”

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Emre A., hakim karşısına çıktı. Duruşmada konuşan sanık, “Olay gecesi E.G. ve İ.G. ile alkol alıyorduk. Daha sonra dönerken aracı ben İ.G.'den aldım. Bunun için bana kızdı ve araçtan indi. İ.G.'nin girdiği sokağa bende araçla girdim. Geri geri gelirken karşı tarafın kullandığı araç diğer şeritten geliyordu. Orada bir tartışma oldu. Şoför koltuğunda oturan kişi küfürlü konuştu. Ardından başka kişi elinde bıçakla inince ben araçla uzaklaştım. Bizi arkamızdan takip ediyorlardı. 20 metre ileride durup hepsi araçtan indiler. Birisinin elinde bıçak vardı. İkinci şahıs da bıçak görünce bende korkutmak için arabada bulunan bıçağı aldım. Konuşmak istememe rağmen beni dinlemediler. Bir tanesinin salladığı bıçak ile sağ ayağımdan yaralandım. Bende kurtulmak için öylesine bıçak salladım. Şahıslar bunun üzerine ayrıldı. Ertesi gün polisin beni aradığını öğrenince gidip teslim oldum” diye konuştu.

“Biz ne yapıyorsunuz diye sorarken Emre elinde bıçakla geldi”

Müşteki N.N. ise, “Olay yerinden geçtiğimiz sırada sanıkların bulunduğu araç aniden geri gelmeye başladı. Bize çarpacağı sırada sola doğru kaçarak çarpışma engellendi.Bizde peşlerinden gittik. 30 metre sonra onların önüne geçtik. Biz inerek ne yapıyorsunuz diye sorarken Emre’nin elinde bıçak ile indi. Bıçak Recep’e isabet etmiş. Bende araçta bulunan çakımı korkutmak için Emre’nin üzerine yürüdüm. Bunun üzerine şahıslar araçlarına binerek uzaklaştı” şeklinde konuştu.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan cinayetin duruşmasında mahkeme heyeti, Emre Altay’ın tutukluluk halinin devamına, kamera görüntüsünün iyileştirme ve netleştirme yapılarak rapor halinde sunulmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ahmet Faruk Çabuk

