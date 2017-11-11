Yoldan çıkan araç, beton saksıya çarptı: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi üzerinden İvedik istikametinde seyreden 34 JZ 2278 plakalı otomobil, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü önünde sürücüsü A.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton saksıya çaptı. Yerinden sökülen saksı yaklaşık 10 metre ileri fırlarken, ön kısmı hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansa alarak ilk yardım müdahalesinde bulundu. İlk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürülen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.