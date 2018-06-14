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Yollardaki bayram trafiğine drone'lu denetim

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle karayollarında trafik yoğunluğu başladı.

Yollardaki bayram trafiğine dronelu denetim

14 Haziran 2018 18:09

Çorum’un Karadeniz’i İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan güzergahta olması nedeniyle karayollarındaki trafik denetimleri de sıklaştırıldı.

Çorum'da Emniyet Müdürlüğünce yoğun trafik akışının yaşanacağı bölgelerde denetimler sürerken, trafik akışı kontrolleri drone ile havadan gerçekleştiriliyor. 

Ayrıca trafik tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemine dikkat çekmek ve ortak trafik güvenliği bilinci oluşturmak amacıyla Ankara karayolu üzerinde polis ve jandarmadan karma trafik ekipleri oluşturuldu. 

Polis ve jandarma ekipleri gün boyu yaptıkları denetimlerde sürücüleri hız yapmamaları ve trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Denetimlerde ayrıca kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere de ceza uygulandı.
 

 

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