Diğer
Kategoriler

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı

Çekmeköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yol kenarına savrulup hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı

11 Temmuz 2017 10:53
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı - Tıkla İzle

Olay, sabah 07.00 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeyen çalışan 39 yaşındaki Dilet Temur'a seyir halinde olan bir araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yolun kenarına savrulurken, çarpan araçta kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Temur'un hayatın kaybettiği anlaşıldı. Temur'un cesedi, polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis kaçan aracı tespit etmek için soruşturma başlattı. 

Cenk İşver


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!