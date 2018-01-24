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YPG’den temizlenen köylerde halk ÖSO askerlerini sevinçle karşıladı

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun başlattığı ve beşinci gününde devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen El Hammam köyünde halk, ÖSO askerlerini sevinçle karşıladı.

YPGden temizlenen köylerde halk ÖSO askerlerini sevinçle karşıladı

24 Ocak 2018 10:57
YPG’den temizlenen köylerde halk ÖSO askerlerini sevinçle karşıladı - Tıkla İzle

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun Cumartesi günü başlattığı ve beşinci gününe giren Zeytin Dalı Harekatında ÖSO ilerleyişini sürdürüyor. Harekatın başladığı günden bugüne 170 hedef imha edilirken, 15 nokta da örgütten temizlendi. Ele geçirdikleri köylerdeki YPG’lileri de bir bir ele geçiren ÖSO askerleri, Afrin’in batısındaki El Hammam köyünü teröristlerden geri aldı. Cinderes bölgesinin batısında bulunan El Hammam köyünde halk, ÖSO askerlerini sevinçle karşıladı.

El Hammam köyüne giren ÖSO askerleri köylülere harekatın maksadının bölgeyi PKK/YPG’li teröristlerden temizlemek olduğunu korkmamaları gerektiğini söyledi. İki ÖSO askeri, köyde karşılaştıkları yaşlı bir köylüyle sohbet etti. ÖSO askerini karşılayan köylü “Amca, Korkma. Biz Özgür Suriye Ordusu mensubuyuz. Kimseye zarar vermeyeceğiz. Biz buraya bölgeyi teröristlerden temizlemeye ve sizi kurtarmaya geldik. Sen Kürt müsün?” diye soran ÖSO askerine, “Ben 50 yıldır bu köyde göçmen olarak yaşıyorum” yanıtını verdi. ÖSO askeri de, “Biz bu mıntıkayı terör örgütlerinden kurtarmaya geldik. Sivilleri daha güvenli bölgelere naklediyoruz” dedi. ÖSO askerleri daha sonra köydeki diğer sakinlerle görüşmelerini sürdürdü. Köyün güvenliğinin sağlanmasının ardından civardaki diğer köylerin kurtarılması için ilerlemeye devam etti. 

Etiketler: ÖSO, tsk

 

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