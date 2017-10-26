Diğer
Kategoriler

Yunan rakibi Erkan Teper’e kafa attı

Geçtiğimiz hafta sonu ring küçük denerek maçı iptal edilen ağır sıklet boksör Erkan Teper, Stuttgart yakınlarında Yunan rakibi Evegenios Lazaridis’e karşı yeniden ringe çıktı. 6. rauntta rakibinin kafa atmasıyla kaşı açılan Teper, yine de maçı kazanmasını bildi.

Yunan rakibi Erkan Tepere kafa attı

26 Ekim 2017 01:25

Türk boksör Erkan Teper, Yunanlı rakibine ringi dar etti. Maça çok hızlı başlayan Teper, rakibine karşı ezici üstünlük sağlarken, 6. rauntta Lazaridis, Teper'e kafa atarak, sağ kaşının açılmasına neden oldu. Ancak mücadeleyi bırakmayan Erkan Teper, maçı aldı. Karşılaşma sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk boksör, "Tüm maç boyunca kaşımdan akan kan görmemi engelledi. Sağ gözümü neredeyse maç bitene kadar kullanamadım, adeta iptal olmuştu. Raunt aralarında ekibime sorarak kaşım hakkında bilgi alabiliyordum. Bu beni daha da hırslandırdı nakavt etmek istedim ancak bu kez olmadı. Maçın ardından hastaneye giderek kaşıma dikiş attırdık" dedi.

Vedat Alyaz: "Efsaneler geri döndü"
Erkan Teper ve Oktay Urkal’ın muhteşem ikili olduğunu belirten basın danışmanı Vedat Alyaz, bu karşılaşmanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Erkan’ın eski kulübü boksörümüzü antrenörü Oktay Urkal’dan ayırmıştı. Bunun ardından Erkan, kulübüyle sorunlar yaşamaya başlamış ve o güne kadar hiç maç kaybetmemiş olan boksörümüz son çıktığı iki maçı üst üste kaybetmişti. Bunun üzerine kulübünden ayrılan Erkan Teper, tekrar Oktay Urkal ile antrenmanlara başladı ve bu da ilk maçlarıydı. Aldığımız sonuç doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Erkan ve Oktay muhteşem bir ikili oluşturuyorlar ve bu şekilde dünya şampiyonluğuna dahi gidebilirler" diye konuştu.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç