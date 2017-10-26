Yunan rakibi Erkan Teper’e kafa attı

Türk boksör Erkan Teper, Yunanlı rakibine ringi dar etti. Maça çok hızlı başlayan Teper, rakibine karşı ezici üstünlük sağlarken, 6. rauntta Lazaridis, Teper'e kafa atarak, sağ kaşının açılmasına neden oldu. Ancak mücadeleyi bırakmayan Erkan Teper, maçı aldı. Karşılaşma sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk boksör, "Tüm maç boyunca kaşımdan akan kan görmemi engelledi. Sağ gözümü neredeyse maç bitene kadar kullanamadım, adeta iptal olmuştu. Raunt aralarında ekibime sorarak kaşım hakkında bilgi alabiliyordum. Bu beni daha da hırslandırdı nakavt etmek istedim ancak bu kez olmadı. Maçın ardından hastaneye giderek kaşıma dikiş attırdık" dedi.

Vedat Alyaz: "Efsaneler geri döndü"

Erkan Teper ve Oktay Urkal’ın muhteşem ikili olduğunu belirten basın danışmanı Vedat Alyaz, bu karşılaşmanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Erkan’ın eski kulübü boksörümüzü antrenörü Oktay Urkal’dan ayırmıştı. Bunun ardından Erkan, kulübüyle sorunlar yaşamaya başlamış ve o güne kadar hiç maç kaybetmemiş olan boksörümüz son çıktığı iki maçı üst üste kaybetmişti. Bunun üzerine kulübünden ayrılan Erkan Teper, tekrar Oktay Urkal ile antrenmanlara başladı ve bu da ilk maçlarıydı. Aldığımız sonuç doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Erkan ve Oktay muhteşem bir ikili oluşturuyorlar ve bu şekilde dünya şampiyonluğuna dahi gidebilirler" diye konuştu.

