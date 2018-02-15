Diğer
Kategoriler

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan küstah Türkiye çıkışı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kardak Adası açıklarında yaşanan son olaya ilişkin, "Yunanistan'a karşı tahrikler, aynı zamanda AB’ye yönelik tahriklerdir" dedi.

Yunanistan Başbakanı Çiprastan küstah Türkiye çıkışı

15 Şubat 2018 16:17

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kardak Adasi açıklarında Yunan Gavdos ve Türk Umut sahil güvenlik gemilerinin çarpışması olayından sonra Deniz Ticaret Bakanlığını ziyaret etti.

Orada Harekat Kontrol merkezini ziyaret etti ve Gavdos gemisi mürettebatı ile görüştü. Çipras, "Son olay, Türk Sahil Güvenlik’in sorumsuzca hareket etmesinden kaynaklandı. İnsanların hayatları tehlikeye atıldı. Sahil Güvenlik, insanları kurtarmak içindir, hayatlarını tehlikeye atmak için değil” açıklamasını yaptı.

Yunan Başbakan, “İhtilaflı bölgeler hayal edenler ve Uluslararası Hukuk kurallarından şüphe edenler bunu göz önünde bulundurmalıdır. Yunanistan'a karşı tahrikler, aynı zamanda AB’ye yönelik tahriklerdir” dedi.
Çipras, “Mesajımız net. Yunanistan bugün de yarın da her zaman da toprak bütünlüğünden ve egemenlik haklarından şüphe edilmesine izin vermesi ya da kabullenmesi söz konusu değildir. Yunanistan, NATO ve AB üyesidir. Bölgede güçlü bir rolü, uluslararası ittifakları var. Ülkemiz bir istikrar odağı. Bu elbette bazılarını rahatsız ediyor. Bu gerçeklerle uzlaşmalarına davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

Manol Kostidis

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç