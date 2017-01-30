15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan darbeciler, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Darbeciler, Yabancılar Polisi’nin 90 gün daha gözaltında kalmaları yönündeki kararına itiraz etti. İtirazları idari mahkemede görüşülürken, gözaltında tutulmayı kabul etmediklerini dile getiren darbeciler, serbest bırakılmalarını istedi. İdari Mahkemenin kararını gelecek günlerde açıklaması bekleniyor.

Yabancılar Şubesi, Yüksek Mahkemenin serbest bırakılma kararına rağmen iltica talepleri incelenene kadar güvenlik sebebiyle darbecilerin gözaltında tutulmalarına karar vermişti.

Darbeci askerler Olimpiyat Köyü’ndeki karakolun yanında gözaltında tutuluyorlar.



Manol Kostidis

