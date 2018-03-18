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Yüzmek için baraja giren çocuk boğuldu

Konya’nın Halkapınar ilçesinde yüzmek için baraja giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Yüzmek için baraja giren çocuk boğuldu

18 Mart 2018 19:07
Yüzmek için baraja giren çocuk boğuldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde yanında arkadaşıyla yüzmek için Ereğli’den İvriz Barajına giden 15 yaşındaki İbrahim Yenigül, elbiselerini çıkararak suya girdi. Yenigül’ün sudan çıkamaması ve yardım istemesi üzerine yanındaki arkadaşı jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İbrahim Yenigül suda kaybolurken, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri bölgeye gelerek dalış yaptı. Bir süre sonra İbrahim Yenigül’ün cansız bedeni sudan çıkarıldı. 

Boğulan çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.  

Özcan Saraç
 

 

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