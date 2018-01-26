Zeljko Obradovic: 'Barcelona her şeyini ortaya koydu'

THY Euroleague’in 20. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa’yı 84-80’lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu maçla birlikte üst üste beşinci toplamda ise 14. galibiyetini aldı.

Karşılaşma sonrasında düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Maçtan önce Barcelona’nın sıralamadaki yerine bakmamız gerektiğini söyledim. Sert oynayacaklarını biliyordum. Bugün her şeylerini ortaya koydular. Bize zor bir maç çıkarttılar. İkinci çeyrekte çok kolay sayı atmalarına izin verdik. Üçüncü çeyrekte her şey değişti. Barcelona’yı tebrik ederim. Oyuncularımı da tebrik ederim. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Çok iyi bir atmosfer yaptılar. Başkana ve yöneticilere de destekleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

