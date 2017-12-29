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Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde yangın | İstanbul'da yangın

İstanbul Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde bir boyama atölyesine yangın çıktı. Olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesinde yangın | İstanbulda yangın

29 Aralık 2017 13:33
İstanbul'da boyama atölyesinde yangın çıktı! - Tıkla İzle

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