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Zihinsel engelli kayıp kadın her yerde aranıyor

Adıyaman’da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve 28 gündür haber alınamayan zihinsel engelli kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Zihinsel engelli kayıp kadın her yerde aranıyor

18 Ocak 2017 17:00

Edinilen bilgiye göre, 28 gün önce ortadan kaybolan 50 yaşındaki Fatma Çalım’ın ailesi durumu polise bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri, Fatma Çalım’ın bulunabilmesi için çalışma başlattı. Emniyet tarafından ayrıca vatandaşların cep telefonlarına, “Kayıp Fatma Çalım 50 yaş, 1.60 boy, 70 kilogram, zihinsel engelli, esmer tenli, siyah gözlü, siyah saçlı, yüzü lekeli, üzerinde krem hırka, mor kazak, siyah etek mevcut. Görenlerin 155’e veya en yakın polis merkezine bilgi vermeleri rica olunur” şeklinde mesaj atıldı. 

Cihan Kizir
 


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