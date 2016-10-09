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Zıplamayana para yok

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı köyünde yapılan balık mezadında renkli görüntüler yaşanıyor. Uluabat Gölü'nde yakalanan ve leğenlerde zıplayıp duran balıklar, mezatta en çok parayı verenin oluyor.

Zıplamayana para yok

09 Ekim 2016 10:15
Zıplamayana para yok - Tıkla İzle

Uluabat Gölü'nden balıkçıların tuttuğu taze balıklar, Gölyazı meydanında yere dökülerek açık artırmada satılıyor. Köydeki bütün balıkçılar yakaladıkları balıkları meydana getiriyor. Saat 11.00’de balık borsası kuruluyor. Yakalanan balıklar köy meydanında sırasıyla yere dökülerek mezatta satışa sunuluyor. İsteyen herkesin katılabildiği açık artırmada en yüksek fiyatı veren balıkların sahibi oluyor.

Henüz yeni yakalandıkları için zıplayan balıkları almak için tüccarlar birbiriyle yarışıyor. Keyifli anların yaşandığı açık artırma her gün tekrarlanıyor. Gölyazı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Çınarlı, “Balıkçılar sabah ezanıyla birlikte 05.30 gibi göle balık tutmak için çıkıyorlar. Tuttukları balıkları köy meydanında kurulan mezada getiriyorlar. Saat 11.00’de başlayan mezat yaklaşık yarım saat sürüyor. Burada açık arttırmada satılan balıkların fiyatı her gün değişiyor. Bugün 5 liraya satılan balığın fiyatı öbür gün 25 liraya çıkabiliyor. Bu mezada herkes katılabilir. Hava güzel olursa günlük 2-3 bin liralık balık satışı oluyor” dedi. 

Burak Türker


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