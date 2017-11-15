Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği 5. Tur, 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programı şöyle:

28 Kasım Salı

13.00 Kars 36 - Gençlerbirliği

14.30 Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor

14.45 Ankara Demirspor - Akhisar Belediye

18.00 Osmanlıspor- Evkur Yeni Malatyaspor

20.30 Galatasaray- Sivas Belediyespor

29 Kasım Çarşamba

13.00 Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor

14.30 Kasımpaşa - Boluspor

16.00 Demir Grup Sivasspor - Bucaspor

16.30 Kardemir Karabük- İstanbulspor

18.45 Adanaspor - Bursaspor

20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor

30 Kasım Perşembe

13.30 Orhangazi Bld. - Antalyaspor

15.30 Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor

16.30 Kayserispor - Eyüpspor

19.30 BŞ. Bld. Erzurumspor - Trabzonspor

20.30 Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir