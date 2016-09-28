Zonguldak Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler müdürlüğünden FETÖ olayları ile ilgili yapılan açıklamada “28 Eylül 2016 tarihi itibariyle; İlimizde, 424 görevden uzaklaştırma/açığa alma ve 393 kamu görevinden çıkarma/iş akdi feshi yapılmıştır. Halen 353 tutuklu, 17 gözaltı ve 4 aranan bulunmakta olup, adli kontrol şartıyla 60 kişi serbest kalırken 14 kişi de serbest bırakılmıştır. Ayrıca 7 özel eğitim kurumu, 16 özel öğrenci yurdu ve 5 dernek olmak üzere toplam 28 kurum da kapatılmıştır” denildi.

Zonguldak Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler müdürlüğünden yapılan açıklamada, “15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilmek istenen başarısız darbe teşebbüsü sonrasında “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2. Fıkrasında zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fettullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olacağı değerlendirilen kamu görevlileri haklarında; Bugüne kadar geçen 75 günlük süre içerisinde uygulanan açığa alma, gözaltına alma, tutuklama ve ihraç işlemleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Valiliğimizce dönem dönem açıklamalar yapılmıştı. Yukarıda ifade olunan işlemler ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan icmale göre 28 Eylül 2016 tarihi itibariyle; İlimizde, 424 görevden uzaklaştırma/açığa alma ve 393 kamu görevinden çıkarma/iş akdi feshi yapılmıştır. Halen 353 tutuklu, 17 gözaltı ve 4 aranan bulunmakta olup, adli kontrol şartıyla 60 kişi serbest kalırken 14 kişi de serbest bırakılmıştır. Ayrıca 7 özel eğitim kurumu, 16 özel öğrenci yurdu ve 5 dernek olmak üzere toplam 28 kurum da kapatılmıştır. Geçen 75 günde müşahade edildiği üzere bazı çevrelerce bilgi eksikliğinden veya kasten görevden uzaklaştırma, iş akdi feshi, gözaltı ve tutuklamalar ile hakkında işlem yapılan kurumlar ile ilgili olarak kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik kulaktan dolma haberlerin ortada dolaştırıldığı görülmektedir. Bu bağlamda; Kamu görevinden çıkarmaya veya iş akdi fesih işlemleri (393 kişi) ile hakkında kapatma uygulanan yada işlem yapılan kurumlarla ilgili (28 kurum) bütün işlemler zaten kamu görevinden çıkarma işlemleri/ iş akdi feshi Kanun Hükmünde Kararnameler yoluyla yapılmaktadır. Kurumların ilgilisi Bakanlık Merkez teşkilatlarınca gerçekleştirilmektedir. Öte yandan gözaltı ve tutukluluk işlemleri, adli kontrolle serbestlik veya serbest bırakma işlemi ise bağımsız yargının tasarrufundadır. Valiliğimizce bu süre içerisinde kamu görevinden çıkarma ve tutukluluk hali sebebiyle açığa alma zorunluluğu hariç olmak üzere yalnızca 36 kişi açığa alınmıştır. Ayrıca 68 kişi de tutuklanma neticesinde açığa alma işlemine tabii tutulmuştur. Valiliğimizce görevden uzaklaştırma yapılan ve haklarınca inceleme devam eden 36 kişinin Kurumlara göre dağılımı ise; İl Emniyet Müdürlüğü 6 kişi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17 kişi, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 5 kişi, İl Sağlık Müdürlüğü 2 kişi, İl Özel İdaresi 5 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü 1 kişi şeklindedir. Görüldüğü üzere ilgilisi Kurumların yönetimlerince açığa alınmalarında fayda görülen 36 kişinin atamaya yetkili amir olarak açığa alınma işlemleri, haklarında yapılan inceleme sonucuna kadar Valiliğimizce gerçekleştirilmiştir. Öte yandan geçen 75 gün içerisinde gerek gözaltı, tutuklama, adli kontrol şartıyla serbest kalma işlemine yapan ilgili Kurumlar ve gerekse görevden uzaklaştırma ve kamu görevinden çıkarma ile iş akdi fesih işlemi yapan Kurumlarca, işlemlerin büyük hassasiyet ve özen gösterilerek yürütüldüğü de bir gerçektir. Hali hazırda işlemi devam eden kişi sayısının 17 olduğu dikkate alındığında; gerek emniyet ve gerekse jandarma teşkilatı olarak güvenlik güçlerimizin de başarılı bir çalışma yürüttükleri aşikardır. Yukarıda detaylarıyla izah edilen çalışma, ilgili kurumların hassasiyeti ile alakalı zan oluşturmaya dönük dedikoduların sona erdirilmesi maksadıyla yapılmıştır. Kamuoyunun nazik dikkatlerine saygıyla sunulur.”

Sertaç Özdemir

ZONGULDAK