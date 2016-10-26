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Zonguldak’a son 14 yılda 815 milyon TL yatırım

AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, AK Parti hükumetleri döneminde 2002 yılından bugüne Zonguldak’a Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 815 milyon TL yatırım yapıldığını açıkladı.

Zonguldaka son 14 yılda 815 milyon TL yatırım

26 Ekim 2016 12:14

Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, döneminde 2002 yılından bugüne Zonguldak’a Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 815 milyon TL yatırım yapıldığını ifade eden Ulupınar, 815 milyon TL’lik yatırımın detaylarını açıkladı.

Ulupınar açıklamasında şunları söyledi:
“2002 yılından bugüne yıllık 9,72 milyon m3 içme suyu sağlandı. Zonguldak şehir merkezinin 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılanırken, 44 derenin ıslahı, 11,8 milyon fidanın dikimi, 1 şehir ormanı, 2 bal ormanı ve 16 mesire yeri tesis edilerek orman köylülerimiz için yeni gelir kapıları açıldı. 6 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, 1 deniz ve 1 havaalanı otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ve 1 adet Meteoroloji Radarı kurulduğunu belirtti. Bu yatırımlar kapsamında: “Zonguldak İçme suyu Tüneli ve Kanalı İnşaatı’’ işi ile 2.542 metre tünel inşa edilerek 2010 yılında hizmete açılarak şehre yılda 9,72 milyon m3 içme suyu temin edilip Zonguldak’ın 2040 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 95 olan Kızılcapınar Barajı’ndan 6 km’lik isale hattı ile Ereğli İçme suyu Arıtma tesisine yılda 25,6 milyon m3 içme suyu iletilecektir. Arıtma tesisinden alınacak arıtılmış su 27 km’lik isale hattı vasıtasıyla Ereğli ilçe merkezi, Gülüç, Delihakkı, Ören yerleşimleri ile proje kapsamına dâhil edilen güzergâh üzerindeki civar yerleşimlerin içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Filyos Havzası Yerleşimleri Çaycuma, Gökçebey, Devrek İlçeleri ve Belde Merkezlerine yıllık 14,01 milyon m3 içme ve kullanma suyu temini işi devam etmektedir. Alaplı Barajı ile ilçe merkezine yılda 6,86 milyon m3 içme suyu sağlanacaktır. 02.06.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanmıştır. İş devam etmektedir. Nebioğlu Beldesi sınırlarında Musausta ve Madenler olmak üzere sulama maksatlı 2 adet gölet hazırlıkları devam etmektedir. Göletler tamamlandığında 16.100 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. ORKÖY çalışmaları kapsamında 2003-2016 yılları arasında orman köylerinde yaşayan 4.880 aileye 25.500.000 TL ferdi proje kredi ve hibe desteği sağlanmıştır.”

Sertaç Özdemir


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