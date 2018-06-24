Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.

Zonguldak’ta AK Partililer sokaklara akın etti

Zonguldak’ta vatandaşlar seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla sokaklara akın etti.

Zonguldakta AK Partililer sokaklara akın etti

24 Haziran 2018 21:15

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte AK Partililer sokaklara akın etti. Madenci Anıtı önündeki heykele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri asıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile Madenci Anıtı önüne akın eden yüzlerce kişi, seçim coşkusu yaşadı. Uzun araç kuyrukları oluşunca trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yüzlerce araç konvoyu şehri korna ve klakson çalarak kutlamaları sürdürüyor. 

Gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, “Ramazan Bayramı’nda söylemiştik. Bugün bizim bayramımız. Allah’a şükürler olsun ki Zonguldaklı hemşehrilerimiz bizleri utandırmadı. Şu anda bütün Türkiye’de ve Zonguldak’ta olmak üzere her yerde bir bayram var. Öncelikle ben bu seçim sonuçlarının ülkemize ve vatanımıza bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bize inanan ve gece gündüz bizimle beraber çalışan teşkilatlarımıza, Zonguldak halkına şükranlarımı sunuyorum. Ve teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bütün Türkiye Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha ileri medeniyetler seviyesine gelecektir. Ülkemiz gelişen ülkeler sıralamasında yukarıya çıkacaktır” ifadelerine yer verdi.  

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir - Barış Doğan
 

Etiketler: ak partililer, Zonguldak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç