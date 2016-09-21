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Zonguldak'ta şiddetli yağış

Zonguldak'ta gece saatlerinde aniden bastıran yağmur sebebiyle su baskınları yaşandı. Şehir merkezinde birçok iş yerini su bastı.

Zonguldakta şiddetli yağış

21 Eylül 2016 00:49
Zonguldak'ta şiddetli yağış - Tıkla İzle

Kent merkezinde akşam saatlerde başlayan yağmur gece saatlerinde şiddetini artırdı. Yaklaşık yarım saat boyunca sağanak olarak devam yağış sonrasında Gazipaşa Caddesi sular altında kaldı.
Bazı evleri su basarken birçok işyeri de sular altında kaldı. Kentin en işlek işhanından birisi olan Emral Çarşısı da sular altında kaldı.

İşhanının girişindeki işyerlerini su bastı. Bir çok işyerindeki ürünler kullanılamaz hale geldi. Aşırı yağış sebebiyle bazı sürücüler de araçlarında mahsur kaldı. Bazı evleri de su bastı.
Zonguldak şehir merkezinde zaman zaman yağış devam ediyor. 

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK 


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